Суд арестовал жителя Приамурья, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

Городской суд Благовещенска заключил под стражу жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене за намерение воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

РБК: в Москве установлен рекорд по числу арестованных по статье «Госизмена»

Ранее мужчину задержала ФСБ. По данным ведомства, россиянин связался в мессенджере с украинским боевиком, чтобы примкнуть к националистическому формированию. Мужчина попытался выехать на территорию Украины, однако был задержан в аэропорту Благовещенска, отмечает РЕН ТВ.

Как указали в суде, обвиняемый в особо тяжком преступлении против основ конституционного строя и безопасности государства представляет повышенную опасность для общества.

«Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого ... имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда», — отметили в пресс-службе.

Также проводится сбор и закрепление доказательств по делу. На этом основании суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на 2 месяца, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ГосизменаАрестСудПриамурье

Горячие новости

Все новости

партнеры