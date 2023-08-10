Суд арестовал жителя Приамурья, собиравшегося воевать на стороне ВСУ

Ранее мужчину задержала ФСБ. По данным ведомства, россиянин связался в мессенджере с украинским боевиком, чтобы примкнуть к националистическому формированию. Мужчина попытался выехать на территорию Украины, однако был задержан в аэропорту Благовещенска, отмечает РЕН ТВ.

Как указали в суде, обвиняемый в особо тяжком преступлении против основ конституционного строя и безопасности государства представляет повышенную опасность для общества.

«Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого ... имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда», — отметили в пресс-службе.

Также проводится сбор и закрепление доказательств по делу. На этом основании суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на 2 месяца, отмечает телеканал «360».

