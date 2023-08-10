Суд арестовал жителя Приамурья, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
Городской суд Благовещенска заключил под стражу жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене за намерение воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Ранее мужчину задержала ФСБ. По данным ведомства, россиянин связался в мессенджере с украинским боевиком, чтобы примкнуть к националистическому формированию. Мужчина попытался выехать на территорию Украины, однако был задержан в аэропорту Благовещенска, отмечает РЕН ТВ.
Как указали в суде, обвиняемый в особо тяжком преступлении против основ конституционного строя и безопасности государства представляет повышенную опасность для общества.
«Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого ... имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда», — отметили в пресс-службе.
Также проводится сбор и закрепление доказательств по делу. На этом основании суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на 2 месяца, отмечает телеканал «360».
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