Житель Подмосковья подозревается в убийстве женщины и троих детей

В подмосковном Ликино-Дулево задержан подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе женщины и троих детей, сообщает СК региона.

Им оказался 32-летний родственник убитых. Он расправился с женщиной и тремя ее внуками.

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Допросить подозреваемого не представилось возможным, так как он находится в неадекватном состоянии. Мужчина направлен на проведение медицинского освидетельствования.

Тем временем, в Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с жестоким убийством 17-летней девушки. Ее тело обнаружили с 15 ножевыми ранениями в квартире на улице Кошурникова. Убийцу задержали в Кемерово.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПодмосковьеСамоубийство
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