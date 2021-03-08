Житель Подмосковья подозревается в убийстве женщины и троих детей
В подмосковном Ликино-Дулево задержан подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе женщины и троих детей, сообщает СК региона.
Им оказался 32-летний родственник убитых. Он расправился с женщиной и тремя ее внуками.
Допросить подозреваемого не представилось возможным, так как он находится в неадекватном состоянии. Мужчина направлен на проведение медицинского освидетельствования.
Тем временем, в Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с жестоким убийством 17-летней девушки. Ее тело обнаружили с 15 ножевыми ранениями в квартире на улице Кошурникова. Убийцу задержали в Кемерово.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 595 / сут.
Умерли
89 094+368 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+11 576 / сут.
- Житель Подмосковья подозревается в убийстве женщины и троих детей
- Мясников развеял популярное заблуждение о раке груди
- В Италии присматриваются к российской вакцине «Спутник V»
- ВОЗ после переговоров с Россией по «Спутнику V» оценила инвестиции в науку в стране
- Большунов получил серебро после дисквалификации Клебо на ЧМ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru