Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи
Жителя подмосковного Пушкина ждет суд за убийство тещи, передает РИА Новости.
Мужчина в состоянии аффекта задушил свою агрессивную тещу, которая унижала членов семьи.
Мужчине 60 лет, последние 10 он и его семья жили с этой женщиной. В ноябре 2020 года он после работы домой, где был и его сын, имеющий инвалидность и тяжелое заболевание, его теща стала беспричинно оттягивать мужчине уши, причиняя тем самым ему физическую боль, после чего он ее задушил.
Сам мужчина психически нормален, но он совершил убийство в состоянии аффекта. Дело передано в суд.
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