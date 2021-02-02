Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи

Жителя подмосковного Пушкина ждет суд за убийство тещи, передает РИА Новости.

Мужчина в состоянии аффекта задушил свою агрессивную тещу, которая унижала членов семьи.

Мужчине 60 лет, последние 10 он и его семья жили с этой женщиной. В ноябре 2020 года он после работы домой, где был и его сын, имеющий инвалидность и тяжелое заболевание, его теща стала беспричинно оттягивать мужчине уши, причиняя тем самым ему физическую боль, после чего он ее задушил.

Сам мужчина психически нормален, но он совершил убийство в состоянии аффекта. Дело передано в суд.

