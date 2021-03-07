В Новосибирске расследуют убийство 17-летней девушки с 15 ножевыми ранениями

Преступником оказался 19-летний молодой человек. После того, как он убил свою девушку, нанеся ей 15 ножевых ранений, забрал деньги и поехал в Кемерово на такси - на свидание к другой. Из-за аварии ему пришлось добираться автостопом.

Пока парень был в дороге, сотрудники полиции связались с его подругой в Кемерово. Она назначила молодому человеку свидание в одном из торговых центров, где его задержали правоохранители.

