В Новосибирске расследуют убийство 17-летней девушки с 15 ножевыми ранениями
В Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с жестоким убийством 17-летней девушки. Ее тело обнаружили с 15 ножевыми ранениями в квартире на улице Кошурникова. Убийцу задержали в Кемерово, сообщает Telegram-канал Mash.
Преступником оказался 19-летний молодой человек. После того, как он убил свою девушку, нанеся ей 15 ножевых ранений, забрал деньги и поехал в Кемерово на такси - на свидание к другой. Из-за аварии ему пришлось добираться автостопом.
Пока парень был в дороге, сотрудники полиции связались с его подругой в Кемерово. Она назначила молодому человеку свидание в одном из торговых центров, где его задержали правоохранители.
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