Житель Омска задержан по подозрению в истязании сына и дочери
В Омске задержан мужчина, который подозревается в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью, сообщает Следственный комитет России.
Уголовное дело заведено после видео в Сети, на котором мужчина, находясь в частном доме, жестоко кинул детей на пол. Видео снимала мать детей.
По предварительным данным, состояние здоровья детей не вызывает опасения. Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее 45-летний подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу.
На днях в Мордовии была арестована женщина, подозреваемая в истязании своих шестерых родных и приемных детей, а также в неисполнении обязанностей по их воспитанию.
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