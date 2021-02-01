Житель Омска задержан по подозрению в истязании сына и дочери

В Омске задержан мужчина, который подозревается в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью, сообщает Следственный комитет России.

Уголовное дело заведено после видео в Сети, на котором мужчина, находясь в частном доме, жестоко кинул детей на пол. Видео снимала мать детей.

СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре

По предварительным данным, состояние здоровья детей не вызывает опасения. Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 45-летний подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу.

На днях в Мордовии была арестована женщина, подозреваемая в истязании своих шестерых родных и приемных детей, а также в неисполнении обязанностей по их воспитанию.

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ФОТО: pixabay.com
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