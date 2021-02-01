Житель Омска задержан по подозрению в истязании сына и дочери

По предварительным данным, состояние здоровья детей не вызывает опасения. Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 45-летний подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за кражу.

На днях в Мордовии была арестована женщина, подозреваемая в истязании своих шестерых родных и приемных детей, а также в неисполнении обязанностей по их воспитанию.

