СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре
Следователи открыли дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, основанном отлученным от церкви бывший схимонахом Сергием (Николай Романов). Об этом говорится на сайте СК РФ.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в цент внимания общественности после своих “антиковидных” проповедей. Он призывал людей игнорировать самоизоляцию и не верить нив какие вирусы.
После этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и был отлучен от церкви.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее назвала схиигумена Сергия «простым, обычным, хорошим» человеком, а также подчеркнула, что сейчас он её духовником не является.
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