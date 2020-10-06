СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре

Следователи открыли дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, основанном отлученным от церкви бывший схимонахом Сергием (Николай Романов). Об этом говорится на сайте СК РФ.

Пятнадцатилетняя девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий попал в цент внимания общественности после своих “антиковидных” проповедей. Он призывал людей игнорировать самоизоляцию и не верить нив какие вирусы.

После этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и был отлучен от церкви.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее назвала схиигумена Сергия «простым, обычным, хорошим» человеком, а также подчеркнула, что сейчас он её духовником не является.

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ФОТО: СКРИН: youtube.com/Всеволод Могучев
ТЕГИ:ЦерковьСледственный Комитет РфСвердловская Область
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