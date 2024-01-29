Житель Крыма получил условный срок за осквернение букв-символов СВО

Пресс-служба суда сообщила, что инцидент произошел летом прошлого года. 23-летний местный житель осквернил арт-объект в Бахчисарае. Какие именно действия молодой человек совершил, не указывается. В суде он объяснил свои действия алкогольным опьянением и извинился за содеянное. В отношении него было возбуждено дело о вандализме и реабилитации нацизма.

Суд также лишил осужденного права «заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях» сроком на три года.

В ноябре прошлого года жителя Тольятти приговорили к шести годам колонии за порчу плакатов с «героями СВО».







