Жительницу Крыма оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в родительском чате
Ленинский районный суд Крыма приговорил местную жительницу к штрафу за дискредитацию Вооруженных сил России в родительском чате, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Жительница села Виноградное Ленинского района опубликовала в родительском чате в мессенджере Telegram сообщение с флагом Украины и бранью в адрес России.
Крымчанке назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Суд установил, что ее поступок дискредитирует использование Вооруженных сил России.
Женщина признала вину и раскаялась в содеянном.
На прошлой неделе жителя Тольятти приговорили к шести годам лишения свободы за порчу плакатов с героями спецоперации на Украине. 46-летний мужчина вовлек в вандализм своего сына-подростка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru