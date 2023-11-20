Жительницу Крыма оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в родительском чате

Ленинский районный суд Крыма приговорил местную жительницу к штрафу за дискредитацию Вооруженных сил России в родительском чате, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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Жительница села Виноградное Ленинского района опубликовала в родительском чате в мессенджере Telegram сообщение с флагом Украины и бранью в адрес России.

Крымчанке назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Суд установил, что ее поступок дискредитирует использование Вооруженных сил России.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

На прошлой неделе жителя Тольятти приговорили к шести годам лишения свободы за порчу плакатов с героями спецоперации на Украине. 46-летний мужчина вовлек в вандализм своего сына-подростка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:Российская АрмияСудыКрым

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