Жительницу Крыма оштрафовали за дискредитацию ВС РФ в родительском чате

Жительница села Виноградное Ленинского района опубликовала в родительском чате в мессенджере Telegram сообщение с флагом Украины и бранью в адрес России.

Крымчанке назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Суд установил, что ее поступок дискредитирует использование Вооруженных сил России.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

На прошлой неделе жителя Тольятти приговорили к шести годам лишения свободы за порчу плакатов с героями спецоперации на Украине. 46-летний мужчина вовлек в вандализм своего сына-подростка, передает «Радиоточка НСН».

