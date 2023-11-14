Жителя Тольятти приговорили к шести годам колонии за порчу плакатов с героями СВО
Жителя Тольятти, который испортил плакаты с героями специальной военной операции, приговорили к шести годам заключения. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Самарской области.
Суд установил, что в 2022 году фигурант неоднократно портил плакаты с изображением российских военных-героев СВО. Мужчина вовлек в вандализм своего сына-подростка. Правоохранители вычислили 46-летнего злоумышленника, против него возбудили уголовное дело о дискредитации армии, вандализме, вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
Мужчине назначили наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее суд Екатеринбурга оштрафовал на 7 тысяч рублей мужчину, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z - неофициальным символом СВО, напоминает RT. Также было прекращено уголовное дело о хулиганстве, возбужденное против мужчины после нападения, однако позже суд общей юрисдикции отменил это решение и вновь направил постановление на рассмотрение.
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