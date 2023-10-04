Житель Крыма получил 8 лет колонии за приготовление к госизмене
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова к восьми годам лишения свободы по обвинению в приготовлении к государственной измене. Об этом пишет РИА Новости.
Прокурор просил приговорить Круглова к 12 годам заключения. С учетом раскаяния подсудимого суд назначил ему восемь лет лишения свободы.
Установлено, что в 2022 году осужденный планировать уехать на Украину и вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Азов». Связь с представителями группировки Круглов поддерживал через социальные сети.
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) 29 сентября сообщил о задержании жителя Керчи за госизмену. По данным ведомства, мужчина по заданию украинской разведки снимал передвижения российских войск, передает «Радиоточка НСН».
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