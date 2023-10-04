Житель Крыма получил 8 лет колонии за приготовление к госизмене

Прокурор просил приговорить Круглова к 12 годам заключения. С учетом раскаяния подсудимого суд назначил ему восемь лет лишения свободы.

Установлено, что в 2022 году осужденный планировать уехать на Украину и вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Азов». Связь с представителями группировки Круглов поддерживал через социальные сети.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) 29 сентября сообщил о задержании жителя Керчи за госизмену. По данным ведомства, мужчина по заданию украинской разведки снимал передвижения российских войск, передает «Радиоточка НСН».

