Россиянина обвинили в приготовлении к госизмене за желание вступить в ряды ВСУ

Отмечается, что фигурант отправлен под стражу на два месяца. Его обвиняют в приготовлении к государственной измене.

По данным следствия, арестованный намеревался прибыть на территории Украины, чтобы присоединиться к украинской армии. Он направился в Армянск, чтобы пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, однако был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Барнаула, который отравил воду, предназначавшуюся для военнослужащих. Против него возбудили уголовное дело по факту покушения на госизмену и теракт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

