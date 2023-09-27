Россиянина обвинили в приготовлении к госизмене за желание вступить в ряды ВСУ
Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело в отношении россиянина 2001 года рождения, проживающего в Краснодаре и решившего участвовать в спецоперации на стороне ВСУ. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что фигурант отправлен под стражу на два месяца. Его обвиняют в приготовлении к государственной измене.
По данным следствия, арестованный намеревался прибыть на территории Украины, чтобы присоединиться к украинской армии. Он направился в Армянск, чтобы пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, однако был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Барнаула, который отравил воду, предназначавшуюся для военнослужащих. Против него возбудили уголовное дело по факту покушения на госизмену и теракт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru