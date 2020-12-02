Житель Казани получил год условно за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк онлайн»
Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн».
Он получил наказание в виде одного года лишения свободы условно и штрафа в 150 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, 4 мая мужчина отправил на специальный сайт фотографию Гитлера для её трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн».
В ходе расследования выяснилось также, что он на протяжении нескольких месяцев мужчина выращивал коноплю. В результате ему было предъявлено обвинение сразу по двум статьям: «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».
Один из авторов поправок к закону об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне, первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в эфире НСН заявил, что России нужно активнее рассказывать о вкладе СССР в победу над фашизмом, иначе молодежь будет верить лжи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru