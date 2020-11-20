Путин заявил об актуальности выводов Нюрнбергского процесса

Постоянное обращение к урокам Нюрнбергского трибунала продиктовано желанием противостоять намеренным искажениям и фальсификациям событий Второй мировой войны и героизации нацистских преступников, сказал российский лидер в ходе видеообращения к участникам Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга».

Путин добавил, что долг всего мирового сообщества защищать решения, принятые Нюрнбергским трибуналом, так как на них основаны принципы послевоенного миропорядка и норм международного права, передает RT.

Следственный комитет ранее возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий нацистских преступников на интернет-ресурсах движения «Бессмертный полк – онлайн».

