Путин заявил об актуальности выводов Нюрнбергского процесса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выводы Нюрнбергского процесса по-прежнему актуальны, а их забвение представляет собой угрозу мировой безопасности.

СК намерен найти скрывшихся от Нюрнбергского трибунала преступников

Постоянное обращение к урокам Нюрнбергского трибунала продиктовано желанием противостоять намеренным искажениям и фальсификациям событий Второй мировой войны и героизации нацистских преступников, сказал российский лидер в ходе видеообращения к участникам Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга».

Путин добавил, что долг всего мирового сообщества защищать решения, принятые Нюрнбергским трибуналом, так как на них основаны принципы послевоенного миропорядка и норм международного права, передает RT.

Следственный комитет ранее возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий нацистских преступников на интернет-ресурсах движения «Бессмертный полк – онлайн».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НацизмВладимир Путин
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