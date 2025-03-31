Жительницу Тюмени обвинили в фиктивной регистрации 111 иностранцев
31 марта 202520:44
Полиция Тюмени возбудила уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на учет 111 иностранных граждан.
По данным МВД, женщина за два месяца оформила регистрацию мигрантам в своей квартире, зная, что они там не проживают.
За каждую фиктивную прописку она получала по 500 рублей.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ. В качестве меры процессуального принуждения подозреваемой избрали обязательство о явке, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru