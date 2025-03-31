Жительницу Тюмени обвинили в фиктивной регистрации 111 иностранцев

Полиция Тюмени возбудила уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на учет 111 иностранных граждан.

По данным МВД, женщина за два месяца оформила регистрацию мигрантам в своей квартире, зная, что они там не проживают.

Мишустин: В реестр МВД внесены данные примерно о 640 тысяч нелегальных мигрантах

За каждую фиктивную прописку она получала по 500 рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ. В качестве меры процессуального принуждения подозреваемой избрали обязательство о явке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:ТюменьМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры