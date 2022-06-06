Житель Чебоксар оштрафован за оскорбление соседа в чате

Ссора с соседом в общедомовом чате обошлась жителю Чебоксар в 5 тысяч рублей. Именно на такую сумму мужчина оштрафован по решению суда за публичное оскорбление.

Как сообщает прокуратура Чувашии, в марте этого года в общем чате жильцов одного из домов Ленинского района столицы республики обсуждались актуальные вопросы на тему оказания услуг ЖКХ. В ходе обсуждения между двумя жильцами возник спор, в ходе которого один из них публично высказал в адрес другого слова оскорбления. Установлено, что на тот момент в группе было зарегистрировано более 200 участников. Проведённая лингвистическая экспертиза подтвердила наличие фактов унижения чести и достоинства одного из участников ссоры, выраженных в неприличной форме.