Житель Брянска получил 10 лет колонии за намерение воевать на стороне Украины

Брянский областной суд признал жителя Брянска, который планировал воевать на стороне Украины, виновным в покушении на государственную измену, сообщает ТАСС.

Суд арестовал 57-летнего жителя Пензы по обвинению в госизмене

Следствием установлено, что мужчина, осуждающий проведение СВО, стал общаться с украинскими кураторами. На Украину он планировал попасть транзитом через Стамбул. Чтобы создать видимость туристической поездки он приобрёл путевку в Турцию.

Силовики задержали мужчину на вокзале, когда он собирался выехать из Брянска в Москву. Суд назначил жителю Брянска наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее суд в Красноярске приговорил 23-летнего мужчину к 13 годам заключения по делу о госизмене и приготовлении к диверсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СпецоперацияПриговорГосизменаБрянская ОбластьБрянск

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