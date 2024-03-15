Суд арестовал 57-летнего жителя Пензы по обвинению в госизмене

Обвиняемый пробудет под стражей почти два месяца.

По данным следствия, в прошлом году он занимался сбором информации о предприятиях оборонно-промышленного комплекса и передавал данные представителям ВСУ через Telegram.

В начале марта Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-курсанта одного из военных училищ Владислава Бояршинова к 12 годам колонии за госизмену. Детали дела не раскрываются, отмечает «Радиоточка НСН».

