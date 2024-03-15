Суд арестовал 57-летнего жителя Пензы по обвинению в госизмене
Ленинский районный суд Пензы арестовал 57-летнего местного жителя, обвиняемого в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Обвиняемый пробудет под стражей почти два месяца.
По данным следствия, в прошлом году он занимался сбором информации о предприятиях оборонно-промышленного комплекса и передавал данные представителям ВСУ через Telegram.
В начале марта Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-курсанта одного из военных училищ Владислава Бояршинова к 12 годам колонии за госизмену. Детали дела не раскрываются, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru