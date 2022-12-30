Терапевт посоветовала не завтракать стоявшими на столе салатами 1 января
Копчености, соления и простоявшие всю ночь на столе салаты нельзя употреблять в пищу на завтрак 1 января. Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее мнению, салаты, оставшиеся на столе на ночь, могут спровоцировать пищевую инфекцию. Чтобы еда не испортилась, врач посоветовала убрать ее в холодильник.
Также медик посоветовала не завтракать солениями, копченостями, жирными салатами, приправами, не употреблять алкоголь. При наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо приготовить подходящее меню к Новому году, добавила терапевт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сельдь под шубой может стать полезнее благодаря замене магазинного майонеза на домашний, а также при увеличении количества отварных овощей в составе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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