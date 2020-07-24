Жириновский: недоверие хабаровчан к «новенькому» Дегтярёву скоро пройдёт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил нежелание Дегтярёва выйти к людям, собравшимся «под окнами», большой занятостью врио губернатора.

«От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе, очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства, экономики региона в интересах жителей региона», - заявил пресс-секретарь президента.

Успокоить «несогласных» попытался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сравним Дегтярёва с новеньким учеником в классе. В эфире на радиостанции «Говорит Москва» партийный руководитель объяснил тем, что новеньких всегда встречают с осторожностью. Помимо того, для граждан неожиданно это назначение, поскольку они боролись и голосовали за Сергея Фургала, а приехал на его место совершенно незнакомый им человек. Жириновский предложил вспомнить, как в школьных классах встречают новеньких учеников и в первое время относятся к ним с недоверием.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил в интервью НСН, что от Дегтярева Хабаровск ждет либо диалога, либо каких-то серьезных шагов на новом посту.

«Это всегда трудный вопрос, ведь, если политик выйдет к протестующим, то не увидят ли в таком поступке слабость? Ситуация в Хабаровске осложняется тем, что Дегтярев человек новый. И как он себя сейчас проявит, так дальше и пойдет. С одной стороны, бежать вроде неудобно, он же взял месяц на ознакомление с ситуацией. А если он не выйдет, не приведет ли это к тому, что его вообще воспринимать не будут. Сидит он в губернаторском дворце, да и пусть сидит», - обозначил проблему эксперт.

По мнению политолога Журавлева, в этой ситуации Дегтяреву нужно предпринять очень сильный, а может быть и неординарный шаг. Например, построить дорогу, засыпать все ямы. В этом случае хабаровчане поймут, что к власти пришел сильный лидер и политик.

«Нужно сделать что-то такое, что может однозначно определено как успех. И разумно, что оставил команду Фургала. И Дегтярев оставил дверь для переговоров открытой. Но теперь нужно договариваться и с другими группами. Но компромисс на площади не находится, нужны переговоры на другом уровне», - считает Журавлев.

Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, которого задержали 9 июля по подозрению в организации убийств в 2000-х годах.

Президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия». После этого в регионе начались массовые акции в поддержку бывшего губернатора.



