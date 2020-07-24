Жириновский: недоверие хабаровчан к «новенькому» Дегтярёву скоро пройдёт
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своих первых заявлениях осудил «кричащих под окнами», провокаторов – иностранцев и уволил трёх назначенцев Фургала в краевом руководстве.
Михаил Дегтярёв сообщил о кадровых изменениях в правительстве Хабаровского края. Свои должности покинут первый зампред Владимир Хлапов, зампред Юрий Золочевский и советник губернатора Захар Синяговский. Эксперты напомнили, что ещё два дня назад Дегтярёв заявлял, что никто из команды бывшего главы региона Сергея Фургала в отставку не уходит. По его мнению, команда Фургала «имеет полное право продолжать трудиться».
Уже известно, что первым запредом будет назначен Александр Никитин. «Это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме», - написал господин Дегтярев в Instagram.
Михаил Дегтярёв заявил, что не собирается выходить к митингующим. По его словам, ему есть чем заняться вместо того, чтобы вести разговоры с теми, «кто кричат под окнами». При этом он пообещал разобраться с теми, кто «подогревает протесты», среди которых, якобы, есть иностранцы.
«Они увидели лёгкую возможность заработать политические очки», - сообщил Дегтярёв в беседе с Владимиром Соловьёвым. Телеведущий выложил запись в Instagram. По словам Дегтярёва, он общается с людьми, но в корректных форматах. Требование, по его выражению, «группы товарищей» выйти к ним Дегтярёв назвал неуважением митингующих к нему, президенту и самим себе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил нежелание Дегтярёва выйти к людям, собравшимся «под окнами», большой занятостью врио губернатора.
«От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе, очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для обеспечения функционирования хозяйства, экономики региона в интересах жителей региона», - заявил пресс-секретарь президента.
Успокоить «несогласных» попытался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сравним Дегтярёва с новеньким учеником в классе. В эфире на радиостанции «Говорит Москва» партийный руководитель объяснил тем, что новеньких всегда встречают с осторожностью. Помимо того, для граждан неожиданно это назначение, поскольку они боролись и голосовали за Сергея Фургала, а приехал на его место совершенно незнакомый им человек. Жириновский предложил вспомнить, как в школьных классах встречают новеньких учеников и в первое время относятся к ним с недоверием.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил в интервью НСН, что от Дегтярева Хабаровск ждет либо диалога, либо каких-то серьезных шагов на новом посту.
«Это всегда трудный вопрос, ведь, если политик выйдет к протестующим, то не увидят ли в таком поступке слабость? Ситуация в Хабаровске осложняется тем, что Дегтярев человек новый. И как он себя сейчас проявит, так дальше и пойдет. С одной стороны, бежать вроде неудобно, он же взял месяц на ознакомление с ситуацией. А если он не выйдет, не приведет ли это к тому, что его вообще воспринимать не будут. Сидит он в губернаторском дворце, да и пусть сидит», - обозначил проблему эксперт.
По мнению политолога Журавлева, в этой ситуации Дегтяреву нужно предпринять очень сильный, а может быть и неординарный шаг. Например, построить дорогу, засыпать все ямы. В этом случае хабаровчане поймут, что к власти пришел сильный лидер и политик.
«Нужно сделать что-то такое, что может однозначно определено как успех. И разумно, что оставил команду Фургала. И Дегтярев оставил дверь для переговоров открытой. Но теперь нужно договариваться и с другими группами. Но компромисс на площади не находится, нужны переговоры на другом уровне», - считает Журавлев.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, которого задержали 9 июля по подозрению в организации убийств в 2000-х годах.
Президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия». После этого в регионе начались массовые акции в поддержку бывшего губернатора.
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