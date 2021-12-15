Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что в седьмой раз вакцинировалься от коронавируса.
По его словам, на этот раз он выбрал препарат «КовиВак» от Центра им. Чумакова.
«Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями... я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», - написал политик.
Жириновский добавил, что в России «вакцинация всё ещё недостаточно популярна», несмотря на то, что COVID-19 «продолжает поступь по планете».
Ранее лидер ЛДПР предложил потребовать 60 миллиардов рублей с людей, которые отказываются ставить прививку от коронавируса, сообщают «Невские новости». По мнению Жириновского, именно в такую сумму российской экономике обойдётся нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru