Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19

По его словам, на этот раз он выбрал препарат «КовиВак» от Центра им. Чумакова.

«Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями... я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», - написал политик.

Жириновский добавил, что в России «вакцинация всё ещё недостаточно популярна», несмотря на то, что COVID-19 «продолжает поступь по планете».

Ранее лидер ЛДПР предложил потребовать 60 миллиардов рублей с людей, которые отказываются ставить прививку от коронавируса, сообщают «Невские новости». По мнению Жириновского, именно в такую сумму российской экономике обойдётся нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября.