Жириновский призвал запретить крещенские купания

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что купания в прорубях в Крещение - вредная вещь, сообщает РИА Новости.

Врач объяснила, как не навредить организму во время крещенских купаний

Выступая в Госдуме политик призвал запретить купания в 2022 году на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

«Это вредная вещь – переохлаждение организма, спазмы в сосудах. «Омикрон» идёт, а тут купания... Запретите купания в этом году», - подчеркнул Жириновский.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что купаться в проруби можно даже несмотря на распространение «омикрона», так как, по его мнению, больше, чем в новогодние праздники, люди не заразятся.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://www.instagram.com/zhirinovskiy/
ТЕГИ:ЗапретЦерковьКрещениеВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры