Жириновский призвал запретить крещенские купания

Выступая в Госдуме политик призвал запретить купания в 2022 году на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

«Это вредная вещь – переохлаждение организма, спазмы в сосудах. «Омикрон» идёт, а тут купания... Запретите купания в этом году», - подчеркнул Жириновский.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что купаться в проруби можно даже несмотря на распространение «омикрона», так как, по его мнению, больше, чем в новогодние праздники, люди не заразятся.