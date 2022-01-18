Жириновский призвал запретить крещенские купания
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что купания в прорубях в Крещение - вредная вещь, сообщает РИА Новости.
Выступая в Госдуме политик призвал запретить купания в 2022 году на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса.
«Это вредная вещь – переохлаждение организма, спазмы в сосудах. «Омикрон» идёт, а тут купания... Запретите купания в этом году», - подчеркнул Жириновский.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что купаться в проруби можно даже несмотря на распространение «омикрона», так как, по его мнению, больше, чем в новогодние праздники, люди не заразятся.
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