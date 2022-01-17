Врач объяснила, как не навредить организму во время крещенских купаний
Заведующая центром общественного здоровья Химкинской Областной Больницы Ольга Чиркова заявила, что от крещенских купаний следует отказаться тем, кто болеет, особенно хроническими заболеваниями.
По её словам, нельзя купаться при наличии каких-либо простудных заболеваний или вирусных инфекций, даже в случае выздоровления, после которого должно пройти не менее двух недель.
«Если есть какие-то серьёзные хронические заболевания в стадии обострения, то купание однозначно противопоказано... допустим, сердечно-сосудистая патология, серьёзное дыхательное или онкологическое заболевание, то лучше не подвергать организм такому стрессу», – подчеркнула специалист в эфире «Радио 1».
Чиркова отметила, что аккуратным следует быть даже тем, кто в целом здоров. И добавила, что купаться нужно только в хорошо подготовленных купелях, с тёплыми раздевалками, где есть медработник, горячий чай.
Ранее в администрации Магнитогорска (Челябинская область) заявили, что граждане без прививки от коронавируса и QR-кода не смогут принять участие в купании в проруби на Крещение Господне, сообщает Ura.ru.
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