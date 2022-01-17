Врач объяснила, как не навредить организму во время крещенских купаний

По её словам, нельзя купаться при наличии каких-либо простудных заболеваний или вирусных инфекций, даже в случае выздоровления, после которого должно пройти не менее двух недель.

«Если есть какие-то серьёзные хронические заболевания в стадии обострения, то купание однозначно противопоказано... допустим, сердечно-сосудистая патология, серьёзное дыхательное или онкологическое заболевание, то лучше не подвергать организм такому стрессу», – подчеркнула специалист в эфире «Радио 1».

Чиркова отметила, что аккуратным следует быть даже тем, кто в целом здоров. И добавила, что купаться нужно только в хорошо подготовленных купелях, с тёплыми раздевалками, где есть медработник, горячий чай.

Ранее в администрации Магнитогорска (Челябинская область) заявили, что граждане без прививки от коронавируса и QR-кода не смогут принять участие в купании в проруби на Крещение Господне, сообщает Ura.ru.

