Жириновский призвал разгромить американские лаборатории
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» обвинил США в распространении коронавируса по всему миру.
По мнению политика, российским властям следует действовать силовым методом, чтобы американцев «поставить на место».
«Разгромить все их лаборатории, все их центры, где они готовят будущие микробы, которые они потом распространят», - заявил лидер ЛДПР.
Жириновский отметил, что в противном случае придётся «на всю жизнь надеть маску, перчатки и колоться вакцинами». Он добавил, что США привьёт от коронавируса своё население и Запад, а Восточную Европы, Россию, Африку и Азию «будут травить», сообщает Ura.ru.
Ранее Жириновский заявил, что Россия должна вторгнуться на территорию Украины. По его словам, это поможет разрешить конфликт в Донбассе.
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