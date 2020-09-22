Жириновский предложил «увольнять» сотрудников Госдумы без прививки от COVID-19

Владимир Жириновский выступил с предложением «завалить работой» сотрудников Государственной думы, которые не хотят делать прививку от новой коронавирусной инфекции, и таким образом вынудить их уволиться. Лидер ЛДПР отметил, что он единственный в Госдуме «себе сделал все, остальные все что-то боятся».

«Я уже дал предложение начать увольнение сотрудников, которые отказываются делать вакцину. Как? Трудовое право не дает нам. Но завалить работой так с восьми до восьми – сам сбежит», - цитирует РИА Новости Жириновского.