Жириновский предложил «увольнять» сотрудников Госдумы без прививки от COVID-19

Владимир Жириновский выступил с предложением «завалить работой» сотрудников Государственной думы, которые не хотят делать прививку от новой коронавирусной инфекции, и таким образом вынудить их уволиться. Лидер ЛДПР отметил, что он единственный в Госдуме «себе сделал все, остальные все что-то боятся».

«Я уже дал предложение начать увольнение сотрудников, которые отказываются делать вакцину. Как? Трудовое право не дает нам. Но завалить работой так с восьми до восьми – сам сбежит», - цитирует РИА Новости Жириновского.

Жириновский сделал прививку от коронавируса

Напомним, накануне стало известно, что Владимир Жириновский сделал второй укол с российской вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе партии ЛДПР.

О том, что он сделал первую часть прививки от COVID-19, Жириновский рассказал в начале сентября, пишет РИА ФАН. Позже политики отметил, что не ощутил каких-либо побочных эффектов от препарата, добавив, что ждет второй укол.

Известно также, что после него лидер ЛДПР в течение нескольких дней будет оставаться дома под наблюдением врачей. Через неделю Владимиру Жириновскому предстоит сдать кровь на антитела.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусЛДПРВладимир Жириновский
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