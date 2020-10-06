Путин рассказал, что несколько его родственников сделали прививку от COVID-19

Владимир Путин рассказал, что многие из его окружения сделали прививку от COVID-19. Об этом он сообщил во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Глава государства подчеркнул, что в его окружении уже очень много близких ему людей и родственников вакцинировались.

«И сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идёт о десятках людей», — отметил Путин, пояснив, что это «где-то человек 50».