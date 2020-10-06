Путин рассказал, что несколько его родственников сделали прививку от COVID-19

Владимир Путин рассказал, что многие из его окружения сделали прививку от COVID-19. Об этом он сообщил во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Глава государства подчеркнул, что в его окружении уже очень много близких ему людей и родственников вакцинировались.

«И сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идёт о десятках людей», — отметил Путин, пояснив, что это «где-то человек 50».

Медведчук сделал прививку от COVID-19 во время отдыха в Крыму

А ранее во вторник, 6 октября Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы сообщил, что глава Роспотребназора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса. Также глава государства напомнил, что вакцинировался и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Российский лидер подчеркнул, что члены парламента последовали примеру лидеров фракций и также прошли вакцинацию.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусВладимир Путин
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