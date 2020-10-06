Путин рассказал, что несколько его родственников сделали прививку от COVID-19
Владимир Путин рассказал, что многие из его окружения сделали прививку от COVID-19. Об этом он сообщил во время встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Глава государства подчеркнул, что в его окружении уже очень много близких ему людей и родственников вакцинировались.
«И сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идёт о десятках людей», — отметил Путин, пояснив, что это «где-то человек 50».
А ранее во вторник, 6 октября Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы сообщил, что глава Роспотребназора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова сделали прививки от коронавируса. Также глава государства напомнил, что вакцинировался и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Российский лидер подчеркнул, что члены парламента последовали примеру лидеров фракций и также прошли вакцинацию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- Новый iPhone могут представить 13 октября
- В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе
- Кремль ответил бизнесмену Варданяну про вмешательство в Карабахе
- Власти Москвы не намерены возвращать пропускной режим
- Путин рассказал, что несколько его родственников сделали прививку от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru