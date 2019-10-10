Жириновский предложил россиянам отдыхать в среду

Сокращение рабочей недели в России — неизбежный процесс, считает глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. И отдыхать дополнительно россиянами, по его мнению, лучше всего в среду, пишет сайт KP.Ru.

«Лучше всего сделать его в среду. В понедельник после выходных человек идёт на работу свежим, во вторник тоже с радостью, потому что впереди выходной. И то же самое в четверг и пятницу. Граждане не будут успевать уставать, будут больше времени посвящать семье и меньше болеть. Уменьшатся расходы на здравоохранение», — заявил Жириновский.

Он выступил категорически против позиции тех, кто не поддерживает предложение сократить в России трудовую неделю. По его мнению, страна уже достаточно развита, чтобы быть готовой к этому шагу.