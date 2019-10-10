Жириновский предложил россиянам отдыхать в среду
Сокращение рабочей недели в России — неизбежный процесс, считает глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. И отдыхать дополнительно россиянами, по его мнению, лучше всего в среду, пишет сайт KP.Ru.
«Лучше всего сделать его в среду. В понедельник после выходных человек идёт на работу свежим, во вторник тоже с радостью, потому что впереди выходной. И то же самое в четверг и пятницу. Граждане не будут успевать уставать, будут больше времени посвящать семье и меньше болеть. Уменьшатся расходы на здравоохранение», — заявил Жириновский.
Он выступил категорически против позиции тех, кто не поддерживает предложение сократить в России трудовую неделю. По его мнению, страна уже достаточно развита, чтобы быть готовой к этому шагу.
«Не нужно представлять Россию как банановую республику, которая неспособна шагнуть в будущее с цивилизованными странами, где уже давно идет сокращение рабочего времени. Дескать, там у них уже роботы и компьютеры, а мы как 100 лет назад все руками делаем, поэтому пока не готовы», — возмутился лидер ЛДПР.
Кроме того, Жириновский заметил, что уже сегодня мало кто в стране работает полноценно все восемь часов в день, положенные по законодательству.
Напомним, идея сократить рабочую неделю до четырёх дней принадлежит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Он озвучил её в начале лета. Подробнее о предложении главы кабмина и том, как восприняли его в обществе, читайте в материале НСН.
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