Четырехдневка: Плюсы и минусы

Обещанный доклад о возможных последствиях четырехдневной рабочей недели представило в правительство Министерство труда. Гипотетическая четырехдневка, о которой этим летом нежданно-негаданно заговорил премьер-министр, имеет как плюсы, так и минусы, - заключили эксперты ведомства. Как следует из публикуемых сегодня выдержек из документа, в числе минусов рост издержек на рабочую силу, увеличение себестоимости продукции. Плюсами сокращение рабочего времени Минтруд видит, например, повышение эффективности труда и профессиональной трудоспособности, стимул к личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождение времени на спорт, культуру, отдых. При этом Минтруд указал, что и сейчас Трудовой кодекс позволяет работнику претендовать на гибкий график: начало, окончание и продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон. Минимальный порог продолжительности рабочего времени в кодексе отсутствует. Ни за четырехдневку, ни против нее Минтруд не высказывается, отмечая лишь, что вопрос требует дальнейшего изучения и обсуждения на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Впервые о перспективах сокращения рабочей недели Дмитрий Медведев заговорил в начале лета. На Международной конференции труда в Женеве он не исключил, что мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Вскоре Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Тогда и появилось поручение Минтруду к 30 сентября представить оценки последствий такого решения. Критике эту идею подвергли и представители бизнес-сообщества и эксперты в сфере экономики. Однако ж вскоре стало известно о намерении Минтруда обсудить возможность пробного введения четырехдневной рабочей недели для предприятий, которые входят в нацпроект по повышению производительности. В него входят 266 компаний малого и среднего бизнеса из 30 регионов России. Правда, о результатах этого обсуждения ничего не слышно.

Неким резюме этой дискуссии, сколь духоподъемной, столь и утопичной, можно считать недавнюю реплику Валентины Матвиенко. Спикер Совета Федерации пока не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю, но считает возможным «организовать движение в эту сторону». Во главу угла надо ставить производительность труда и повышать ее, чтобы создать условия для сокращенной рабочей недели, и «прежде всего надо послушать бизнес, предпринимательское сообщество», - заявила Матвиенко.

Бизнес, как мы уже говорили, против.





