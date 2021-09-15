Жириновский предложил разделить школы на мужские и женские

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российские школы следует разделить по половому признаку: на мужские, женские и смешанные, сообщает РИА Новости.

По его словам, вместо обычных учебных заведений должны быть «мужской лицей», «гимназия для женщин» и просто «смешанная школа», и родители будут сами выбирать, куда определить своих детей.

Ранее Жириновский в ходе предвыборных теледебатов едва не оказался без брюк, которые начали неожиданно сползать с него в ходе выступления в отведённое ему время. Пресс-секретарь политика объяснил, что это «незначительный технический эпизод» - расстегнулся специальный ремень, удерживающий на поясе звуковую аппаратуру.