Жириновский предложил разделить школы на мужские и женские
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российские школы следует разделить по половому признаку: на мужские, женские и смешанные, сообщает РИА Новости.
По его словам, вместо обычных учебных заведений должны быть «мужской лицей», «гимназия для женщин» и просто «смешанная школа», и родители будут сами выбирать, куда определить своих детей.
Ранее Жириновский в ходе предвыборных теледебатов едва не оказался без брюк, которые начали неожиданно сползать с него в ходе выступления в отведённое ему время. Пресс-секретарь политика объяснил, что это «незначительный технический эпизод» - расстегнулся специальный ремень, удерживающий на поясе звуковую аппаратуру.
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