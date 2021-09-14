В ЛДПР объяснили из-за чего Жириновский потерял штаны на теледебатах

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин заявил, что недоброжелатели пытаются использовать против политика элементы черного пиара, сообщает РИА Новости.

По его словам, противники политорганизации «пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод».

Дюпин пояснил, что во время телеэфира «расстегнулся специальный ремень», удерживающий на поясе звуковую аппаратуру, и Жириновский просто его поправил.

«А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, которые не пройдут проходной барьер», - резюмировал пресс-секретарь.

Ранее Жириновский в ходе предвыборных теледебатов едва не оказался без брюк, которые начали неожиданно сползать с него в ходе выступления в отведённое ему время. Лидер ЛДПР не подал виду, что что-то происходит, успел подхватить и подтянуть падающий предмет туалета, не прерывая свою речь.