Жириновский потерял штаны в эфире теледебатов: Видео

Владимир Жириновский едва не оказался без брюк в ходе предвыборных теледебатов. Штаны начали неожиданно сползать с лидера ЛДПР в ходе выступления в отведённое ему время.

Один из старейших российских политиков не подал виду, что что-то происходит, успел подхватить и подтянуть падающий предмет туалета, не прерывая свою речь. Произошло это во время прямых теледебатов на канале ТВЦ.

В момент курьёзного происшествия Жириновский как раз объяснял, почему считает президента Владимира Путина, главу правительства Михаила Мишустина и губернаторов регионов коммунистами.

Днём ранее лидер ЛДПР заставил говорить о себе после того, как заявился на предвыборный съезд своей партии в карете, запряжённой тройкой лошадей, въехав таким образом в зал.