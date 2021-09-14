Жириновский потерял штаны в эфире теледебатов: Видео
Владимир Жириновский едва не оказался без брюк в ходе предвыборных теледебатов. Штаны начали неожиданно сползать с лидера ЛДПР в ходе выступления в отведённое ему время.
Один из старейших российских политиков не подал виду, что что-то происходит, успел подхватить и подтянуть падающий предмет туалета, не прерывая свою речь. Произошло это во время прямых теледебатов на канале ТВЦ.
В момент курьёзного происшествия Жириновский как раз объяснял, почему считает президента Владимира Путина, главу правительства Михаила Мишустина и губернаторов регионов коммунистами.
Днём ранее лидер ЛДПР заставил говорить о себе после того, как заявился на предвыборный съезд своей партии в карете, запряжённой тройкой лошадей, въехав таким образом в зал.
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