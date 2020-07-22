Жириновский предложил отменить ЕГЭ, но не для всех

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно отменить ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вузы в 2021 году. Он добавил, что в перспективе ЕГЭ нужно вообще отменять, чтобы не «вгонять в нервозное состояние десятки, сотни тысяч людей».

До этого депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в нижнюю палату законопроект, согласно которому выпускники школ будут сдавать ЕГЭ только для поступления в вуз.