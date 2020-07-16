На сайт с результатами ЕГЭ совершена DDoS-атака
16 июля 202012:01
Сервис с результатами ЕГЭ check.ege.edu.ru подвергся серьёзной хакерской DdoS-атаке, сообщили в Рособрнадзоре.
На пике мощность атаки составляла 6 Гб/с, её удалось отбить, передаёт RT. Доступность сервиса была сохранена.
На момент атаки итоги первых экзаменов ещё не были загружены в систему.
Выпускники российских школ уже сдали математику, русский язык, географию, литературу, информатику, историю и физику.
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16 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru