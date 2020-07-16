На сайт с результатами ЕГЭ совершена DDoS-атака

Сервис с результатами ЕГЭ check.ege.edu.ru подвергся серьёзной хакерской DdoS-атаке, сообщили в Рособрнадзоре.

На пике мощность атаки составляла 6 Гб/с, её удалось отбить, передаёт RT. Доступность сервиса была сохранена.

На момент атаки итоги первых экзаменов ещё не были загружены в систему.

Выпускники российских школ уже сдали математику, русский язык, географию, литературу, информатику, историю и физику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибератакиЕГЭРособрнадзор
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