Учителя отреагировали на призывы отменить результаты ЕГЭ-2020 по химии
Решение задач по химии на ЕГЭ в этом году требовали более глубокого понимания предмета, чем прежде, и иного подхода к подготовке, заявила глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина. Она отметила, что на проведение экзамена в этом году остро отреагировали не только выпускники, но и учителя.
«Многие учителя продолжали работать с учениками по подобию прошлых лет, привыкнув к тому, что на сложные вопросы можно «натаскать»», - отметила она в комментарии РИА ФАН по поводу призывов объявить результаты ЕГЭ в этом году недействительными. Кроме того, школьники и родители, вероятно, надеялись на послабление экзаменационной программы в связи с пандемией, допустила она.
По мнению Левиной, результаты ЕГЭ по химии в этом году не отразят работу учителей, а покажут, что для изучения этого предмета двух школьных часов недостаточно. Чтобы получить 100 баллов, нужно изучать химию пять асов в неделю или учить её дополнительно с репетитором, говорит она.
«Но и результаты меньше 100 баллов не означают, что все плохо. Это не то, от чего надо плакать и писать петиции», - сказала Левина.
Ранее петиции с призывом не засчитывать результаты ЕГЭ-2020 по химии появились на сайте Change.org. Их авторы утверждают, что задания были в 3-4 раза сложнее, чем в имеющихся материалах подготовки к ЕГЭ, пишет Ura.ru. Некоторые из выпускников вместо 90-100 баллов теперь рассчитывают в лучшем случае на 40.
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