Жириновский предложил не пускать туристов в Египет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно «навсегда закрыть все южные курорты», в том числе Египет, сообщает РИА Новости.

По словам политика, туристы, которые поехали в Турцию, снова привезли коронавирус в Москву и другие российские города.

«Мы отпускаем, они заражаются... Надо навсегда закрыть все южные курорты... и Египет не открывать. Туда будут слетаться со всей планеты люди, и зараза всегда там будет находиться», - подчеркнул Жириновский.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в ближайшее время возобновятся чартерные рейсы на курорты Египта - Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает Ura.ru. При этом в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято.

