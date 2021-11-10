Жириновский назвал юг «самой прогнившей» частью России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает юг России «самой прогнившей» частью страны. Об этом в своём Telegram-канале сообщает агентство URA.RU.

Жириновский потерял штаны в эфире теледебатов: Видео

Политик пояснил, что в регионе всегда процветала коррупция и юг России является «прогнившим» ещё с царских времен.

«Я жил там, я знаю, а они сидят в Москве и ничего не понимают», - заключил лидер ЛДПР.

Ранее Совет федераций одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, согласно которым в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) будут зачислять конфискованные деньги коррупционеров.

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ТЕГИ:Коррупция В РоссииРегионыРоссияВладимир Жириновский
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