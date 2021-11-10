Жириновский назвал юг «самой прогнившей» частью России

Политик пояснил, что в регионе всегда процветала коррупция и юг России является «прогнившим» ещё с царских времен.

«Я жил там, я знаю, а они сидят в Москве и ничего не понимают», - заключил лидер ЛДПР.

Ранее Совет федераций одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, согласно которым в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) будут зачислять конфискованные деньги коррупционеров.

