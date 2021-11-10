Совфед разрешил зачислять средства коррупционеров в ПФР

Заместитель председателя социального комитета СФ Елена Бибикова отметила, что бюджет ПФР пополнят конфискованные денежные средства, которые были получены в результате совершения коррупционных преступлений, а также средства, вырученные от реализации конфискованного имущества коррупционеров.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что уровень преступлений коррупционной направленности в среде Государственной автоинспекции остается высоким, несмотря на меры противодействия.

