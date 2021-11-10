Совфед разрешил зачислять средства коррупционеров в ПФР
Совет федераций одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, согласно которым в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) будут зачислять конфискованные деньги коррупционеров, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Заместитель председателя социального комитета СФ Елена Бибикова отметила, что бюджет ПФР пополнят конфискованные денежные средства, которые были получены в результате совершения коррупционных преступлений, а также средства, вырученные от реализации конфискованного имущества коррупционеров.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что уровень преступлений коррупционной направленности в среде Государственной автоинспекции остается высоким, несмотря на меры противодействия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru