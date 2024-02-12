«Жестокое обращение»: Запрет кормить бездомных животных взорвёт общество
Зоозащитник Кирилл Горячев заявил НСН, что инициатива астраханских властей усыплять бездомных животных противоречит закону.
Регионы не могут усыплять бездомных животных, исполнителей подобных решений ждет уголовная ответственность, заявил вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев в беседе с НСН.
Астраханская область первой в России решила наказывать тех, кто кормит бездомных животных. Сейчас детали административного наказания прорабатываются, сообщили власти. На отлов животных в этом году областные власти выделили рекордную сумму - 224 млн рублей. В апреле в регионе планируют создавать пункты временного содержания бездомных животных, куда отправят даже тех, кого ранее отловили и стерилизовали. Там их будут держать 15 дней. Если за ними не придет хозяин, их усыпят.
«Эта мера не соответствует федеральному законодательству. Усыпление животных без владельца запрещено. Это одна из форм жестокого обращения с животными, так определено в законе. Исполнители подобных решений подлежат уголовной ответственности. Эта история вызовет резонанс в обществе», - отметил он.
Горячев также добавил, что запрет кормления не поможет решить проблему, но контролировать этот процесс власти должны.
«Что касается кормления, это вопрос дискуссионный, имеют ли регионы право подобного рода ограничения вводить. В определенной степени это можно рассматривать как ограничение для граждан, их прав, что не может решаться регионами. Это как запретить подавать милостыню людям. Можем ли мы запретить гражданам это делать? С другой стороны, надо понимать, что в таком случае животные могут организовываться и приходить туда, где их нахождение нежелательно и угрожает им самим. Если я буду кормить собак у скоростной трассы, они будут и сами гибнуть, и станут причиной ДТП. Есть определенная разумность в этой истории. Но власти не хотят решать проблему, а идут на самые резкие меры, просто хотят запретить. Никакого эффекта от таких мер властей не будет, просто увеличение количества зла!» - заключил собеседник НСН.
Ранее народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Для этого нечипированную собаку или кошку должны признать «невостребованным» (если их не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней).
Региональные власти по-прежнему не могут разрешать эвтаназию бездомных животных, любые подобные попытки пресекаются прокуратурой, заявил в связи с этим первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Радиоточке НСН».
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