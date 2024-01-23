«Не багаж, а пассажир!»: В России изменят правила перевозки животных

Ранее заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявил, что компания планирует персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета. Гендиректор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов уточнил, что на сегодняшний день идентификация животного в билете отсутствует. Об изменениях заговорили после трагического случая с домашним котом по кличке Твикс, которого проводница приняла за бродячего и выкинула из поезда на станции в Кирове. Позже кота нашли мёртвым.

«Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо разработать системные правила, и РЖД вместе с нами будет заниматься в рамках той рабочей группы, которую мы создали, и которую мне поручено возглавить. Эта рабочая группа уже приступила к своим обязанностям, и в начале февраля эти правила будут представлены. Самое главное, на что мы должны выйти: чтобы отношение к животным было как к пассажирам, а не багажу. Как к одушевленному существу, а не мусору. Одушевленных существ не выбрасывают на мороз, над ними не совершают действия, которые могут быть квалифицированы как жестокое обращение. Изменения нужны системные, они должны касаться трех позиций: чтобы была обеспечена безопасность транспорта, безопасность пассажиров и безопасность питомцев, которых эти пассажиры перевозят. Три базовых доминанты», - сказал Бурматов.

Ранее в РЖД сообщили, что проводницу, которая выбросила из поезда на улицу кота Твикса, временно отстранили от работы. Заявление компании приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

