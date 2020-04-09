Жертвами коронавируса в России стали 76 человек

За последние сутки в России скончались 13 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Количество заражений COVID-19 в России перевалило за 10 тысяч

Семь человек умерли в Москве, трое — в Подмосковье, в Санкт-Петербурге — 2. Еще один человек умер в Пермском крае.

Таким образом за все время в России скончались 76 человек с коронавирусной инфекцией.

Больше всего случаев как заражений, так и смертей — в Москве. По состоянию на 9 апреля в столице 6698 случаев заражений, скончались 38 человек, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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