Жертвами коронавируса в России стали 76 человек
9 апреля 202011:25
За последние сутки в России скончались 13 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Семь человек умерли в Москве, трое — в Подмосковье, в Санкт-Петербурге — 2. Еще один человек умер в Пермском крае.
Таким образом за все время в России скончались 76 человек с коронавирусной инфекцией.
Больше всего случаев как заражений, так и смертей — в Москве. По состоянию на 9 апреля в столице 6698 случаев заражений, скончались 38 человек, отмечает «Свободная пресса».
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