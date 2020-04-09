Жертвами коронавируса в России стали 76 человек

Семь человек умерли в Москве, трое — в Подмосковье, в Санкт-Петербурге — 2. Еще один человек умер в Пермском крае.



Таким образом за все время в России скончались 76 человек с коронавирусной инфекцией.



Больше всего случаев как заражений, так и смертей — в Москве. По состоянию на 9 апреля в столице 6698 случаев заражений, скончались 38 человек, отмечает «Свободная пресса».

