Количество заражений COVID-19 в России перевалило за 10 тысяч
В России продолжает расти число заболевших коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 1459 новых случаев в 50 регионах страны.
Таким образом всего по состоянию на 9 апреля в России выявлен 10 131 случай в 81 регионе страны. Проведено более миллиона тестов на коронавирус, передает RT.
Большинство заболевших по-прежнему выявляется в Москве. За последние сутки зарегистрировано 857 новых случаев, общее число заболевших в столице — 6698.
Жертвами коронавируса в России по состоянию на 9 апреля стали 76 человек, из них 13 — за последние сутки. Выздоровели 698 человек, передает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Нефть «лихорадит»: Сделку России и Саудовской Аравии затормозила Мексика
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии