Количество заражений COVID-19 в России перевалило за 10 тысяч

В России продолжает расти число заболевших коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 1459 новых случаев в 50 регионах страны.

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Таким образом всего по состоянию на 9 апреля в России выявлен 10 131 случай в 81 регионе страны. Проведено более миллиона тестов на коронавирус, передает RT.

Большинство заболевших по-прежнему выявляется в Москве. За последние сутки зарегистрировано 857 новых случаев, общее число заболевших в столице — 6698.

Жертвами коронавируса в России по состоянию на 9 апреля стали 76 человек, из них 13 — за последние сутки. Выздоровели 698 человек, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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