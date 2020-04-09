Количество заражений COVID-19 в России перевалило за 10 тысяч

Таким образом всего по состоянию на 9 апреля в России выявлен 10 131 случай в 81 регионе страны. Проведено более миллиона тестов на коронавирус, передает RT.



Большинство заболевших по-прежнему выявляется в Москве. За последние сутки зарегистрировано 857 новых случаев, общее число заболевших в столице — 6698.



Жертвами коронавируса в России по состоянию на 9 апреля стали 76 человек, из них 13 — за последние сутки. Выздоровели 698 человек, передает «Свободная пресса».

