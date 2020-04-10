Жертвами коронавируса в РФ стали 94 человека: 18 за сутки
В России за минувшие сутки скончались 18 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в России достигло 97.
Большинство погибших в Москве: за минувший день в столице умерли 12 человек, еще двое - в Краснодарском крае. По одному человеку скончались в Ямало-Ненецком автономном округе, Нижегородской области, Ставропольском крае, Марий-Эл, сообщает RT.
Также за минувшие сутки побит рекорд по выявлению новых больных — 1786 человек в 57 регионах страны.
Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 1124, ещё 182 — в Подмосковье. На третьем месте — республика Коми, там 58 инфицированных,
На 10 апреля общее число заболевших в стране составляет 11 917 в 82 регионах, уточняет Ura.ru
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