Жертвами коронавируса в РФ стали 94 человека: 18 за сутки

Большинство погибших в Москве: за минувший день в столице умерли 12 человек, еще двое - в Краснодарском крае. По одному человеку скончались в Ямало-Ненецком автономном округе, Нижегородской области, Ставропольском крае, Марий-Эл, сообщает RT.



Также за минувшие сутки побит рекорд по выявлению новых больных — 1786 человек в 57 регионах страны.



Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 1124, ещё 182 — в Подмосковье. На третьем месте — республика Коми, там 58 инфицированных,



На 10 апреля общее число заболевших в стране составляет 11 917 в 82 регионах, уточняет Ura.ru

