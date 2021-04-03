Жертва «скопинского маньяка» объяснила причины для предоставления ей госзащиты

«Меня вызвали для уточнения, для чего мне нужна госзащита. Мне сказали, что они начали проверку», — цитирует Мартынову Газета.ru.

Напомним, Мохова в 2000 году осудили за похищение двух девушек 14 и 17 лет. Почти четыре года маньяк продержал их в подвале, где избивал и насиловал. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, 3 марта 2021 года он вышел на свободу.

В своем интервью, которое Мохов дал после освобождения Ксении Собчак, он заявил, что интересуется Мартыновой и отметил, что снова готов «помочь» забеременеть Елене Самохиной, которая родила от него трижды.

Ранее Мартынова заявила, будет добиваться нового уголовного дела в отношении Мохова.

