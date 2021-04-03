Жертва «скопинского маньяка» объяснила причины для предоставления ей госзащиты
Екатерина Мартынова, бывшая пленница вышедшего на свободу «скопинского маньяка» Виктора Мохова, побывала в полиции в Рязани, чтобы объяснить, для чего ей нужна государственная защита, сообщает ТАСС.
«Меня вызвали для уточнения, для чего мне нужна госзащита. Мне сказали, что они начали проверку», — цитирует Мартынову Газета.ru.
Напомним, Мохова в 2000 году осудили за похищение двух девушек 14 и 17 лет. Почти четыре года маньяк продержал их в подвале, где избивал и насиловал. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, 3 марта 2021 года он вышел на свободу.
В своем интервью, которое Мохов дал после освобождения Ксении Собчак, он заявил, что интересуется Мартыновой и отметил, что снова готов «помочь» забеременеть Елене Самохиной, которая родила от него трижды.
Ранее Мартынова заявила, будет добиваться нового уголовного дела в отношении Мохова.
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