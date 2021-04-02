Полиция потребовала расширить ограничения в отношении «скопинского маньяка»

Межмуниципальный отдел МВД «Скопинский» подал административный иск против «скопинского маньяка» Виктора Мохова, сообщается на сайте районного суда.

Правоохранители требуют дополнить административные ограничения в отношении Мохова, в марте вышедшего на свободу после 17 лет заключения. Согласно законодательству, сейчас бывший осужденный должен дважды в месяц отмечаться в отделении полиции и оставаться в течение 6 лет в пределах района, где он прописан. Кроме того, Мохову запрещено посещать места массового пребывания людей, участвовать в массовых мероприятиях и покидать место жительства в период с 22:00 до 6:00.

Отмечается, что исковое заявление было зарегистрировано 31 марта, заседание суда назначено на 6 апреля.

Между тем, в пятницу суд признал Мохова виновным в нарушении административного надзора, в соответствии с административным кодексом бывшему заключенному грозит штраф от 1000 до 1500 рублей либо до 15 суток административного ареста.

Мохова в 2000 году осудили за похищение двух девушек 14 и 17 лет. Почти четыре года маньяк продержал их в подвале, где избивал и насиловал. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, 3 марта 2021 года он вышел на свободу.

