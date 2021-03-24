Бывшая пленница «скопинского маньяка» захотела снова его посадить

Одна из жертв «скопинского маньяка» (Виктора Мохова) Екатерина Мартынова намерена добиваться возбуждения в отношении него уголовного дела после интервью телеведущей Ксении Собчак. Об этом пишет РБК.

Ранее Собчак опубликовала документальный фильм, где она берет интервью у Мохова и двух его жертв, которых он похитил в 2000 году и продержался 3,5 года в подвале. Девушки сообщали о пытках, сексуальном насилии и издевательствах. На момент похищения жертвам было 17 и 14 лет. В фильме «скопинский маньяк» заявил, что ему стоит «опять заняться» одной из жертв.

Мартынова сообщила, что 24 марта с ней связалась прокуратура. По ее словам, она уже пишет заявление на открытие уголовного дела в отношении Мохова. Девушка добавила, что подобные Мохову люди не должны получать площадку для своих высказываний.

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Мохов был приговорен к 17 годам лишения свободы и освободился в начале марта. Одна из жертв родила от него трижды. В интервью Собчак он заявил, что она родила от него «и больше не рожает». Поэтому, отметил «скопинский маньяк», надо «опять заняться ею».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыУголовное ДелоКсения Собчак
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