«Интимное дело»: Россиян после 35 лет предупредили о снижении половой активности
Проводить оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин нужно точно не в рамках предприятия, в котором они работают, отметил основатель ОМС в России Владимир Гришин.
Проводить диспансеризацию мужчин и женщин на оценку их репродуктивного здоровья на работе абсолютно неуместно, это может вызвать усмешки коллег, заявил основатель ОМС в России, профессор Владимир Гришин в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что с 2024 года в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включат отдельный тариф на диспансеризацию работающих россиян. Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением в самой компании, так и путем заключения договора с медорганизацией, в которой сотрудники будут проходить диспансеризацию. Кроме того, в программе ОМС появится еще один тариф — на диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Гришин отметил, что при реализации инициативы нужно принять во внимание ряд нюансов.
«Девочки, начиная с 12 лет и молодые ребята не берегут здоровье. Это простатит, мочеполовая система, придатки и так далее. Репродуктивное здоровье юношей и девушек страдает. Более того, на это в ряде случаев влияет алкоголизм. Не секрет, что уже после 35 лет некоторые наши работники, мужчины, страдают пониженной половой активностью. Но на мой взгляд, это точно нужно исследовать не в рамках предприятий. Это совершенно интимное дело и сложный вопрос, не все пойдут… Могут быть улыбки и усмешки. При этом это довольно сложно выявить у женщин. У нас программа ЭКО зачастую связана именно с мочеполовой системой мужчин», - сказал Гришин.
Сегодня в России бесплатная диспансеризация доступна раз в три года для граждан до 40 лет и ежегодно для лиц старше этого возраста. Ежегодное диспансерное наблюдение также полагается гражданам льготной категории, передает «Радиоточка НСН».
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