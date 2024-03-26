СМИ: Суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41

Отмечается, что коэффициент снизился незначительно по сравнению с 2022 годом —с 1,42 до 1,41, однако обновил многолетний минимум. В последний раз более низкий (1,31) показатель зарегистрировали в 2006 году.

Также Росстат зафиксировал снижение числа вторых детей в расчете на женщину: с 0,46 в 2022 году до 0,44 в 2023-м. Вместе с тем в РФ выросло число третьих и последующих детей на одну женщину: по предварительной оценке, такой коэффициент увеличился до 0,37. В 2022 году он составлял 0,36.

Как отметили в Минтруде, на рождаемость в стране влияет совокупность факторов, в том числе количество граждан репродуктивного возраста, уровень доходов, меры господдержки. В ведомстве указали, что снижение суммарного коэффициента рождаемости в прошлом году замедлилось. При этом в последние годы сохраняется устойчивая тенденция к росту третьих и последующих рождений.

