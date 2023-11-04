«Женщины везде!»: В отрасли разрушили миф о «мужских» и «женских» профессиях

По ее словам, в России практически не осталось чисто «мужских» или «женских» профессий, а вот зарплатные ожидания двух полов порой разнятся.

«Есть позиции, на которых ожидания женщин выше, чем у мужчин. Например, в Москве женщины на позициях HR-менеджера и персонального ассистента хотят на 15 тысяч больше мужчин, на 10 тысяч больше просят женщины, претендующие на работу маркетологом и пиарщиком, на пять тысяч больше – те женщины, которые хотят работать архитектором и снабженцем. Ожидания мужчин и женщин совпадают у инженеров-экологов, финансовых аналитиков, экономистов, поваров, юристов, бренд-менеджеров. Зарплатные ожидания мужчин чаще выше по должностям менеджера по продажам, специалиста по развитию и клиентского менеджера. За время исследования мы видели достаточно мало специальностей, куда бы не пытались проникнуть женщины. Чисто мужские профессии остались только там, где женщинам работать запрещено законом. А вот в обратную сторону такие позиции есть. Например, очень мало мужчин претендуют на работу нянечками в детском саду. Чаще всего эти позиции связаны с уходом, со скрупулезной работой с детьми и так далее. Число женских и мужских профессий почти не осталось. Если 20 лет назад мы в сфере IT почти не видели женщин, то сейчас их больше чем достаточно», - заключила эксперт.

Ранее заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявил, что в России назрела зарплатная революция из-за серьезного дефицита кадров в ряде отраслей, передает «Радиоточка НСН».

