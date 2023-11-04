«Женщины везде!»: В отрасли разрушили миф о «мужских» и «женских» профессиях
Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН о разнице между гендерными предложениями Москвы и Петербурга, напомнив о возросшем спросе среди мужчин на женские профессии.
Зарплатные ожидания мужчин выше, чем у женщин, однако у женщин в приоритете быстрый поиск работы, рассказала НСН глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Государственный университет управления ранее представил «региональный индекс гендерного неравенства». В тройку регионов-«лидеров», где у мужчин и женщин наибольший разрыв в плане экономических возможностей, вошли ЯНАО, ХМАО и Чечня, Москва оказалась на пятом месте с конца.
«Зарплатные ожидания мужчин в Москве в среднем на 5% выше, чем у женщин. В Санкт-Петербурге разница составляет 8%. 13 лет назад мужчины заявляли заработок в вакансиях на 15% выше, потом разрыв начал сокращаться, а в последние два года он держится примерно на одном уровне. За время наблюдений мы поняли, что у женщин и мужчин разная стратегия поиска работы: женщины уступкой в зарплатном выражении не хотят меньше зарабатывать, они хотят быстрее получить работу, надеются, что работодатель на месте разберется и оценит. Мы знаем, что предлагаемое столичными работодателями в основном соответствует тому, что хотят соискатели мужчины, а в Санкт-Петербурге – наоборот. Кроме того, по сравнению с прошлым годом выросло число профессиональных групп, где зарплатные аппетиты женщин превышают запросы мужчин. Это говорит о том, что ситуация изменяется и скоро мы увидим стабилизацию», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в России практически не осталось чисто «мужских» или «женских» профессий, а вот зарплатные ожидания двух полов порой разнятся.
«Есть позиции, на которых ожидания женщин выше, чем у мужчин. Например, в Москве женщины на позициях HR-менеджера и персонального ассистента хотят на 15 тысяч больше мужчин, на 10 тысяч больше просят женщины, претендующие на работу маркетологом и пиарщиком, на пять тысяч больше – те женщины, которые хотят работать архитектором и снабженцем. Ожидания мужчин и женщин совпадают у инженеров-экологов, финансовых аналитиков, экономистов, поваров, юристов, бренд-менеджеров. Зарплатные ожидания мужчин чаще выше по должностям менеджера по продажам, специалиста по развитию и клиентского менеджера. За время исследования мы видели достаточно мало специальностей, куда бы не пытались проникнуть женщины. Чисто мужские профессии остались только там, где женщинам работать запрещено законом. А вот в обратную сторону такие позиции есть. Например, очень мало мужчин претендуют на работу нянечками в детском саду. Чаще всего эти позиции связаны с уходом, со скрупулезной работой с детьми и так далее. Число женских и мужских профессий почти не осталось. Если 20 лет назад мы в сфере IT почти не видели женщин, то сейчас их больше чем достаточно», - заключила эксперт.
Ранее заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявил, что в России назрела зарплатная революция из-за серьезного дефицита кадров в ряде отраслей, передает «Радиоточка НСН».
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