«Революция!»: Острый дефицит кадров вынуждает работодателей повышать зарплаты
В России назрела зарплатная революция из-за серьезного дефицита кадров в ряде отраслей. Рассказываем, какие профессии могут ожидать повышения оклада.
В России назрела зарплатная революция из-за серьезного дефицита кадров в ряде отраслей, заявил накануне заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.
«Быстро меняется структура спроса. Сейчас востребованы, прежде всего, квалифицированные руки и головы, а их привлечь совсем непросто, причем не только зарубежных, но и собственных. Квалификация автоматически означает весьма приличный уровень зарплаты», - сказал он URA.RU.
При этом россияне не готовы работать больше и интенсивнее при повышении зарплаты, к такому выводу пришли ученые из ВШЭ. Феномен они назвали «ловушкой мотивации» и объяснили им рекордное с 2009 года падение производительности труда (на 3,6% в 2022 году), пишет «Независимая газета». Так, 31,8% россиян ответили, что у них другие приоритеты, а 19,5% честно признались, что и так работают на пределе возможностей.
Средняя производительность труда в России составляет 17%, то есть, по факту сотрудники решают свои личные проблемы на рабочем месте, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН.
«В России довольно низкая средняя производительность труда, около 17%. Проще говоря, большую часть времени работники ничего не делают – пьют кофе, в курилке общаются, в соцсетях сидят, решают домашние задачи. Поэтому комично говорить, что россияне берут себе дополнительную нагрузку на рабочем месте. Если работать продуктивнее, можно и зарабатывать больше. Мы не говорим, конечно, про заводы и производства, так как там уровень контроля другой», - рассказал он.
При этом он добавил, что сегодня прослеживается тенденция «подработок», когда сотрудники не готовы брать дополнительные задачи на текущем месте, но готовы пробовать себя в сторонних проектах
«На данный момент все больше мы наблюдаем тенденцию, когда сотрудники берут какие-то дополнительные проекты, подработку со стороны. То есть, они не берут больше работы на текущем месте, а ищут другой опыт. Занятость варьируется от одной отрасли к другой, в одном месте у нас перебор кадров – маркетинг, финансы, юриспруденция, а в других отраслях острый дефицит кадров – IT-отрасль, например», - заключил собеседник НСН.
По его словам, молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей. Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.
«Есть несколько способов нематериальной мотивации работников, которые сегодня используются. Первый вариант – это все, что касается вопросов дополнительного медицинского страхования, так как это позволяет сделать так, чтобы сотрудники не бегали по очередям в общих поликлиниках. Второе – приличный офис, в котором нормальная мебель, нормальные столы, современные компьютеры, которые не тупят и не тормозят», - отметил он.
При этом в большинстве отраслей материальная мотивация все-таки остается основной.
Так, водители «скорых» в Москве получают меньше 50 тысяч рублей в месяц и вынуждены работать вдвое больше нормы из-за нехватки персонала, пожаловались НСН водители и активисты.
В частности, глава профсоюза московской скорой помощи Фельдшер.ру Дмитрий Беляков заявил НСН, что курьеры в Москве получают в несколько раз больше водителей «скорых».
«Это давно началось! Водители массово увольняются, так как их зарплаты очень давно не индексировали. Женщин приглашают за руль. Скоро ситуация станет похожей на гитлерюгенд: будут приглашать детей работать. Ничего не меняется, потому что, видимо, здоровье нации никого не интересует. Сейчас в моде курьеры: они получают раза в три больше, чем водители скорой помощи», - возмутился он.
В свою очередь, сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал подтвердил слова Белякова о том, что ситуация с низкими зарплатами столичных водителей не меняется уже многие годы. Коновал назвал шоферов «скорых» бесправным существом и рассказал, что руководство постоянно «навешивает» на них чужие обязанности.
«Ситуация не меняется годами! Тарифная ставка просто не индексировалась. Водители составляют обращения, отправляют их, но не получают ответов. Благодаря совместным усилиям летом удалось повысить зарплату водителям «скорой» на станции скорой помощи в Астрахани с 22 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Водители постоянно берут подработки, устают. Их регулярно штрафуют, они вынуждены чинить автомобили за свой счет, на них навешивают обязанности санитаров по дезинфекции автомобилей. Водитель «скорой» – бесправное существо», - рассказал представитель профсоюза.
Учителя тоже требуют «повышения». Россияне сочли достойной зарплатой учителя 95 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. Опрос выявил среднюю "достойную" оплату труда. При этом 28% считают, что учителям должны платить от 50 до 80 тысяч рублей, а 23% заявили о сумме от 80 до 100 тысяч, зарплату в размере 100 - 150 тысяч рублей находят справедливой 17% граждан.
Учитель должен получать ежемесячно не ниже средней зарплаты по стране, иначе наших детей просто некому будет учить, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«Базовый оклад – не то же самое, что зарплата. Базовые оклады в России колеблются от 3,5 до 20 тысяч рублей, это данные примерно двухлетней давности. Считается, что большая часть зарплаты в этом случае идет за счет переработки и иногда за счет стимулирующих выплат. Вопрос о зарплате учителей я регулярно задаю правительству России. Хочу напомнить, что, по данным ВШЭ, порядка 80% учителей получают зарплату менее 40 тысяч рублей в месяц, при этом 40% учителей вынуждены экономить на всем, кроме еды. Другими словами, мы наблюдаем ситуацию, когда 40% учителей по любой методике прямо попадают в категорию бедных. По официальным данным, средняя нагрузка учителя 1,8 ставки. В моем родном городе Омске 2,1 ставки по обычной методике, а по новейшей методике – 1,9 ставки», - сказал собеседник НСН.
По его словам, учителям необходимо гарантировать заработную плату не ниже средней по стране при работе на одну ставку.
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