«Революция!»: Острый дефицит кадров вынуждает работодателей повышать зарплаты

«В России довольно низкая средняя производительность труда, около 17%. Проще говоря, большую часть времени работники ничего не делают – пьют кофе, в курилке общаются, в соцсетях сидят, решают домашние задачи. Поэтому комично говорить, что россияне берут себе дополнительную нагрузку на рабочем месте. Если работать продуктивнее, можно и зарабатывать больше. Мы не говорим, конечно, про заводы и производства, так как там уровень контроля другой», - рассказал он.

При этом он добавил, что сегодня прослеживается тенденция «подработок», когда сотрудники не готовы брать дополнительные задачи на текущем месте, но готовы пробовать себя в сторонних проектах

«На данный момент все больше мы наблюдаем тенденцию, когда сотрудники берут какие-то дополнительные проекты, подработку со стороны. То есть, они не берут больше работы на текущем месте, а ищут другой опыт. Занятость варьируется от одной отрасли к другой, в одном месте у нас перебор кадров – маркетинг, финансы, юриспруденция, а в других отраслях острый дефицит кадров – IT-отрасль, например», - заключил собеседник НСН.

По его словам, молодые сотрудники сегодня хотят работать в современном офисе в окружении «нетоксичных» людей. Такие условия труда он назвал основными нематериальными способами мотивации.

«Есть несколько способов нематериальной мотивации работников, которые сегодня используются. Первый вариант – это все, что касается вопросов дополнительного медицинского страхования, так как это позволяет сделать так, чтобы сотрудники не бегали по очередям в общих поликлиниках. Второе – приличный офис, в котором нормальная мебель, нормальные столы, современные компьютеры, которые не тупят и не тормозят», - отметил он.

При этом в большинстве отраслей материальная мотивация все-таки остается основной.

Так, водители «скорых» в Москве получают меньше 50 тысяч рублей в месяц и вынуждены работать вдвое больше нормы из-за нехватки персонала, пожаловались НСН водители и активисты.

В частности, глава профсоюза московской скорой помощи Фельдшер.ру Дмитрий Беляков заявил НСН, что курьеры в Москве получают в несколько раз больше водителей «скорых».

«Это давно началось! Водители массово увольняются, так как их зарплаты очень давно не индексировали. Женщин приглашают за руль. Скоро ситуация станет похожей на гитлерюгенд: будут приглашать детей работать. Ничего не меняется, потому что, видимо, здоровье нации никого не интересует. Сейчас в моде курьеры: они получают раза в три больше, чем водители скорой помощи», - возмутился он.

В свою очередь, сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал подтвердил слова Белякова о том, что ситуация с низкими зарплатами столичных водителей не меняется уже многие годы. Коновал назвал шоферов «скорых» бесправным существом и рассказал, что руководство постоянно «навешивает» на них чужие обязанности.