Экс-министр труда Калашников назвал низкие зарплаты причиной дефицита кадров
Каждый второй у нас хочет быть предпринимателем, а наемным работником никто быть не хочет из-за низких зарплат и престижа, заявил НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
Бывший министр труда, экономист Сергей Калашников в эфире НСН заявил, что дефицит кадров наблюдается во многих отраслях - от сельского хозяйства до шахт.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности.
«Дефицит наблюдается практически везде. Дело в том, что обрабатывающая промышленность за последний год дала очень резкий скачок, появился мощный оборонзаказ, который потребовал значительного увеличения объема выпуска. Те проблемы, которые существовали, просто обострились в том, что очевидно – это обрабатывающая промышленность, хотя дефицит кадров наблюдается везде – от сельского хозяйства до шахт», - сказал собеседник НСН.
По его словам, есть несколько способов решить проблему с дефицитом кадров в обрабатывающей промышленности.
«Решить эту проблему можно повышением зарплат. Совершенно ужасная ситуация, когда во всем мире фонд оплаты труда в себестоимости продукции составляет 65-70%, а у нас даже по официальным данным только 25%, а на самом деле еще ниже. Конечно же, такой уровень эксплуатации труда недопустим, но он настолько высок, что люди за такую зарплату просто отказываются работать. Не нужны нам никакие гастарбайтеры, если бы наши люди шли на стройку, где им бы хорошо платили, не стояли бы просто так предприятия в малых городах, потому что люди за 12 тысяч рублей в месяц не хотят идти работать, так как нельзя содержать семью на такие деньги», - отметил экономист.
Он также указал на еще одну проблему, из-за которой во многих отраслях производства не хватает людей - непрестижность профессии.
«Также нужно решить проблему в идеологической сфере: массовые производственные профессии стали абсолютно не престижны. У нас платят бешеные зарплаты крановщикам, у нас их бешено не хватает. Сварщиков у нас фантастически не хватает, слесарей, у которых зарплаты по пятьсот тысяч рублей! Почему же у нас нет этих специалистов? Потому что все хотят быть бизнесменами, никто не хочет быть рабочим. Каждый второй у нас хочет быть предпринимателем, а наемным работником никто быть не хочет из-за низких зарплат и престижа», - заключил Калашников.
Ранее Калашников заявил «Радиоточке НСН», что для российский экономики 2023 год станет решающим и прогнозировал давление санкций в будущем.
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