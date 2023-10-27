Экс-министр труда Калашников назвал низкие зарплаты причиной дефицита кадров

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности.



«Дефицит наблюдается практически везде. Дело в том, что обрабатывающая промышленность за последний год дала очень резкий скачок, появился мощный оборонзаказ, который потребовал значительного увеличения объема выпуска. Те проблемы, которые существовали, просто обострились в том, что очевидно – это обрабатывающая промышленность, хотя дефицит кадров наблюдается везде – от сельского хозяйства до шахт», - сказал собеседник НСН.

По его словам, есть несколько способов решить проблему с дефицитом кадров в обрабатывающей промышленности.

«Решить эту проблему можно повышением зарплат. Совершенно ужасная ситуация, когда во всем мире фонд оплаты труда в себестоимости продукции составляет 65-70%, а у нас даже по официальным данным только 25%, а на самом деле еще ниже. Конечно же, такой уровень эксплуатации труда недопустим, но он настолько высок, что люди за такую зарплату просто отказываются работать. Не нужны нам никакие гастарбайтеры, если бы наши люди шли на стройку, где им бы хорошо платили, не стояли бы просто так предприятия в малых городах, потому что люди за 12 тысяч рублей в месяц не хотят идти работать, так как нельзя содержать семью на такие деньги», - отметил экономист.