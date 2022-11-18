Основатель SuperJob: На рынке труда будет всплеск после Нового года

«В любой профессии есть высокооплачиваемые сотрудники. Мы же не ровняем программистов и технологов общественного питания. Было бы странно сравнивать уборщицу и врача. Есть высокооплачиваемые уборщицы и высокооплачиваемые врачи, существуют те же профессии, только низкооплачиваемые. Сравнивать разные отрасли между собой, мне кажется, не очень корректно. Если мы посмотрим внутрь IT, то в этом году на первом месте явно специалисты в области кибербезопасности. В целом у айтишников как всегда выросли зарплаты больше, чем у других. Если покопаться, то кибербезопасность выросла на 40 %. Логистик есть логистик. Если какое-то направление закрылось, осталось другое, восточное. При этом компетенции самого специалиста не поменялись, потому что у него условно есть табличка в exel, там поменялись цифры стоимости. Он знал, сколько стоит разгрузить контейнер где-нибудь в Балтийском порту в Прибалтике и стоимость перевозки в Москву, а теперь он выучил стоимость во Владивостоке и той же перевозки в столицу. При этом сами по себе логистические процессы остались прежними. Сказать, что логистику как-то сильно «перетряхнуло» с точки зрения компетенций нельзя. Просто люди переориентировались на другие направления. Для профессионалов никаких проблем здесь не было. Тоже касается специалистов по закупке. Если люди умели покупать, к примеру, карьерные экскаваторы, то сейчас они их покупают в другом месте. Вопрос изменения цены, но не вопрос переговорного процесса.

По мнению эксперта, рынок труда на сегодняшний день замер, как это бывает в период каких-то шоков.

«У нас обычно сентябрь-октябрь-ноябрь – это самые активные месяцы в году, еще январь-февраль. Просто потому, что люди после отдыха летом начинают активно набирать персонал и искать работу. Было начало сентября, потом мобилизация, сейчас рынок вялый. Соответственно, если не будет никаких новых шоков, то рынок «не оклемается» до нового года. 10 декабря все все равно бросят работу в плане подбора и поиска работы. Что-то будет происходить, но люди традиционно готовятся к новому году, не принимая решения. Если не будет новых шоков, то январь будет очень активным, потому что это традиция. Остается отложенный спрос, который накопился за последние три месяца», - резюмировал Захаров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводил словам аналитика о том, что в России следует определить общие правила индексации зарплаты в связи с повышением цен.

